東京・八王子市の住宅の床が崩落し住人の高齢男性が一時生き埋めになりました。けがの程度はわかっていませんが病院に搬送されています。【映像】現場の様子午後5時すぎ八王子市大楽寺町の住宅で「室内からうめき声がする」と通報がありました。消防隊などが駆けつけたところ住宅の床が崩落していて住人で80代の男性が生き埋めになっていました。警視庁などによりますと80代の男性は救助され病院に搬送されましたが意識は