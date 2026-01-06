湘南ベルマーレは１月６日、RB大宮アルディージャのファビアン・ゴンザレス（33歳）が完全移籍で加入することを発表した。コロンビア出身のFWは、2021年にジュビロ磐田で日本でのキャリアをスタート。24年にヴァンフォーレ甲府に移籍し、同年７月に大宮に赴く。通算でJ１では18試合６得点、J２では77試合10得点、J３では15試合３得点を記録する。 Jリーグでの実績は十分。パワフルでスピードも持ち味のストライカーは湘