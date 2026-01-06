6日に中国地方で最大震度5強、マグニチュード6.2と推定される地震が発生し、その後も震度5弱、4といった地震が続いた。気象庁はこの地震で｢階級4｣の｢長周期地震動｣を鳥取県西部で観測したと発表している。高市早苗総理は総理官邸で取材に応じ「同程度の地震の発生に注意をいただき、日頃からの備えを改めてご確認いただくようお願い申し上げる」と呼びかけた。【映像】最大震度5強の地震（現地の様子）高市総理は自民党本部で