ドル円、１５６円台前半に下落市場の落ち着いた反応にドルが戻り売り＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って売りが加速し、１５６円台前半に下落。２１日線に再び顔合わせしており、明日以降の動きが注目される。 米国によるベネズエラ軍事作戦にもかかわらず、米株式市場を始め市場は落ち着いた反応を見せ、ダウ平均が最高値を更新する中、リスク回避のドル高が後退した。この日発表のＩＳＭ