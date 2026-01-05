配信者・しょぼすけが主催する「ストグラ（ストリートグラフィティ ロールプレイ）」は『グランド・セフト・オートV』を基盤としたロールプレイ企画であり、参加者が架空の都市を舞台に、それぞれのキャラクターになりきって生活を送る点に大きな特徴がある。警察官や救急隊員、ギャング、一般市民など役割は多岐にわたり、決められた台本は存在しない。プレイヤー同士の即興的なやり取りに