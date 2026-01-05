既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題で前市長が辞職したことに伴う前橋市長選は５日告示され、前市長と新人４人の計５人が、いずれも無所属で立候補した。前市長による市政の評価や継続の是非などが争点となる。投開票は１２日。立候補したのは届け出順に、新人で元群馬県みどり市議の海老根篤氏（７８）、新人で元前橋市議の店橋世津子氏（６４）（共産党推薦）、前市長の小川晶氏（４３）、新人で弁護士の丸山彬氏