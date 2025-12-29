【モデルプレス＝2026/01/05】TBSでは1月18日よる9時より、鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（初回は25分拡大※よる9時〜10時19分）を放送。この度、本作の主題歌が、Mr.Childrenの楽曲「Again」であることが発表された。【写真】1月期日曜劇場、出演話題の人気STARTOアイドル＆アーティスト◆ミスチル、22年ぶり日曜劇場主題歌担当決定本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木）が、“日曜劇場