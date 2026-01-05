第1話放送が迫るTBS系日曜劇場「リブート」の主題歌が、人気バンド「Mr.Children」（ミスチル）の新曲「Again」に決まったと2026年1月5日に発表された。同曲をめぐっては、発表に先立って25年12月末、TBS公式の番宣動画を通じて一時公開・削除されたとの目撃談がXで拡散。いわゆる「誤爆」疑惑が指摘されていた。同社に話を聞いた。「放送開始前の番組の個別事案については回答を控えます」騒動の中、X上では、TBSが火消しに走るよ