先日、こんな質問をいただきました。「さいきん、株式投資を始めました。株主優待が気になっています。できるだけ損をしたくないので、買うときのコツがあったら、教えてください」。今回は、この質問にお答えします。そもそも、株主優待とは？本題へ移る前に。そもそも「株主優待」そのものが分からない方もいるでしょう。まずは、ここから説明します。株主優待とは、株主が投資先の会社から「優待品」を受け取れる制度のことです