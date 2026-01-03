キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。親友の母の葬儀には1万円包んだのに、自分の父の時は夫婦で5000円。さらに芳名帳に名すら記さない不義理に激怒した女性は絶縁を決意する――。※※※※葬式きっかけで友人と絶縁する人は少なくないようだ。投稿を寄せた宮城県の60代女性は、中学からの親友と縁を切ったそう。親友の夫は造園業をしており、庭の手入れを依頼したことがある。しか