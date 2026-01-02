赤色灯2日午前0時25分ごろ、三重県桑名市嘉例川の県道で「道路に人が寝ている」と通行人の男性から110番があった。桑名署によると、30〜40代ぐらいの男性が路肩に倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。目立った外傷はなかったが、耳から出血していたという。署は死因や身元を調べる。署によると、男性は身長約175センチで、上下黒のジャージーを着用、黒いスニーカーを履いていた。身元を確認できる所持品はなかった。