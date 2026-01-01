１日午後４時２５分頃、埼玉県川口市中青木のマンションの１室で、２０〜３０歳代くらいの男性が倒れているのを、この部屋を訪れた外国籍の男女２人が発見し、知人女性を通じて１１９番した。駆けつけた救急隊員が、その場で死亡を確認した。川口署によると、男性の顔と体には複数のあざがあったといい、男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、身元や死因の特定を急いでいる。現場はＪＲ西川口駅から東に約１キロの住