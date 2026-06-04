大阪・関西万博のタイ館＝2025年10月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博のタイ館の電気設備工事を無許可で請け負ったとして、大阪府警は4日、建設業法違反（無許可営業）の疑いで、建設会社「DIO」（群馬県高崎市）と、実質的経営者とみられる男性（59）＝埼玉県三郷市＝ら2人を書類送検した。書類送検容疑は2024年10月上旬、タイ館の電気設備工事（4455万円）を、建設業法上の許可を得ずに請け負った疑い。府警によると、男