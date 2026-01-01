スイスのスキーリゾート、クラン・モンタナのバーで1日、原因不明の爆発が発生し、少なくとも10人が死亡したということです。地元メディアなどによりますと、スイスのスキーリゾート、クラン・モンタナのバーで1日、爆発が発生し、少なくとも10人が死亡したということです。バーには、新年を祝う人が100人以上集まっていたということで、負傷者も多数確認されているということです。現場は封鎖され、上空は飛行禁止となっていると