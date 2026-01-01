お笑いコンビ錦鯉が1日、フジテレビ系「新春！爆笑ヒットパレード2026」に生出演。長谷川雅紀（まさのり＝54）が結婚後に罹患した病名を告白した。長谷川は昨年元日の同番組で、遠距離恋愛を続けていた一般女性と24年8月に結婚していたことを告白した。この日、「個人的衝撃ニュース」を発表するコーナーで、相方の渡辺隆（47）が「去年、この番組で、雅紀さんの結婚を発表させていただきました」と切り出した。そして「結婚を発表