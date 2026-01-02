お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド 元日SP」（TBS系）に出演。小学生の頃、お年玉は「50万円もらってた」と語った。この日、ゲストたちに「（子どもの頃）お年玉とかもらいました？」と聞いていく中で、バナナマン・設楽統が「みんな信子の家系の話、知ってます？ 全員知らないか」と話し、「一応、説明すると、信子ってすごいんだよな？」と話を振る。信子は「家