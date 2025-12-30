2025Ç¯¤âÆüËÜ±Ç²è¿Íµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿³°¹ñ±Ç²è¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¥Ù¥¹¥È5¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Þ¤¿¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£5°Ì¡§¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê2025Ç¯3·î7Æü¸ø³«¡Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î±Ç²è²½¡£Åì¤ÎÁ±¤¤Ëâ½÷¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ëÀ¾¤Î°­¤¤Ëâ½÷¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë