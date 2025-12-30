2025年12月26日、中国メディアの界面新聞は、ロボットのレンタル市場の規模が爆発的に拡大すると同時に、レンタル価格がこれまでのような1日数万元の高価格から、数百元から数千元という理性的な価格帯に落ち着くと分析した。記事ははじめに、「中国中央テレビ（CCTV）によると、ベーシック版のエンボディドAIロボットの1日当たりのレンタル価格は200元（約4500円）程度に落ち着いたほか、人工知能（AI）による相互交流や高難度の