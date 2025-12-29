【エルサレム共同】イスラエル国防省は28日、高出力レーザー照射でミサイルや無人機を撃墜する新防空システム「アイアンビーム」を配備すると発表した。既存システムと併用して多層的に運用することで防空能力の大幅な向上を見込む。28日に軍事企業ラファエル社の施設で引き渡し式典が開かれた。カッツ国防相は「多様な作戦シナリオを想定した試験で多くの成功を収めた」と説明し「運用段階に達したのは世界で初めて」だと強調