１リットルあたり２５・１円かかっているガソリン税の暫定税率が３１日で廃止される。混乱を防ぐため、石油元売り会社への補助金が段階的に引き上げられていることから、既にガソリン価格は値下がりしている。運送会社などは歓迎する一方で、自治体からは代替財源を求める声が上がっている。（有沢ゆうり）関東地方で運送業・倉庫業などを手がける大和輸送（埼玉県行田市）では、グループ会社を含めて約４５０台のトラックなど