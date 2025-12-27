高市首相は２７日、来年１月４日までの予定で年末年始の休暇に入った。期間中は東京都内で過ごし、年内に東京・赤坂の衆院議員宿舎から首相公邸に引っ越す予定だ。首相官邸に隣接する公邸に入居し、危機管理に万全を期す狙いがある。首相は、冬休み初日となった２７日を議員宿舎で過ごした。期間中の公務としては、３０日に東京証券取引所での大納会の式典に出席し、元日には皇居で行われる新年祝賀の儀に参列する。仕事始めは