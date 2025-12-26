イラストレーター、漫画家として活動する聡乃さん（24歳、@M_Liberty_1）は、生活保護を受けながら筆を走らせている。これまで複数の職業を転々としたが、複雑性PTSDの症状に悩まされ、半年近く前に退職。そのタイミングで生活保護を受給した。生まれ育った家庭から逃がれ、自らの夢に向かうまでの道程に迫った。◆喧嘩の絶えない両親のもとで育つ聡乃さんが生まれたのは静岡県。家族は父母のほか、弟が2人いる。「家庭が息苦