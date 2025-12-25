iPhoneのカメラにはソニー製のイメージセンサーが採用されているのですが、2026年に登場するiPhone 18にはSamsungのイメージセンサーが搭載されると推測されています。新たに、韓国メディアのTHE ELECが「Samsungがアメリカの工場でiPhoneのイメージセンサーを製造するための設備設置計画を進めている」と報じました。Samsung expected to place kits soon at Austin for iPhone CIS - THE ELEC, Korea Electronics Industry Media