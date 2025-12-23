タレントの手越祐也（38）が23日放送の日本テレビ系「超特大さんま御殿SP」（火曜後7・00）にゲスト出演。週刊誌対策に私服にスタイリストをつけていることを告白した。後悔していることの話題になり、手越は週刊誌に掲載された際にファンから「撮られた云々より、服ダサくね?」と突っ込みを受けたことを明かした。「反省を生かして、撮られるなら、カッコよく撮られたいと思って、私服にスタイリストつけてる」ことを告白。