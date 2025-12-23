今年のＭ−１グランプリで１位通過でファイナルに進んだエバースが２２日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。悔しい思いをしたＭ−１を振り返った。エバースは、審査員が大絶賛したファーストラウンドのドライブネタを披露。終わると南海キャンディーズ・山里亮太が「マジで面白いな。何回もやってるけど、マジでおもしろい、すげぇよ」と惜しみない拍手。エバース町田は「２本目難しかったんで。腹話術のネタでヨリ