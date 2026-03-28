お笑いタレント・明石家さんまが２８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。タレントの女性との結婚を発表したお笑い芸人・もう中学生を祝福した。さんまは「今週、いろいろあるけど、俺はもう中（もう中学生）が結婚したのが」と切り出すと、「もう中、俺、まさか結婚すると思わへんかったからやな、勝手にな。どっかにしてほしくなかったっていうのがあってな、俺にはな。でもまあ、もう中ももう４０いくつ