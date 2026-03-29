日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）名手に導かれ、４番人気のマイユニバースが初タイトルを獲得。鞍上の横山典は自身が持つＪＲＡ重賞最年長勝利記録を５８歳１カ月６日に更新した。道中は中団のやや後ろから運んで脚をため、残り６００メートルでスパート。大外を回って一気に進出すると、最後の坂も力強く駆け上がって、メンバー最速の上がり３Ｆ３５秒０の末脚を繰り出して抜け出した。ゴール後に左拳を握り締めた横山典は