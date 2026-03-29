◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）第７３回毎日杯・Ｇ３（阪神）は、アルトラムス（岩田望）が鋭く伸びて重賞初制覇を飾った。馬上で岩田望が左拳を力強く握りしめた。課題のゲートもしっかりと決め、アルトラムスは道中は５番手を追走。直線入り口で馬群に包まれそうになったが、進路が開くと力強い末脚を繰り出した。上がり最速３３秒１の豪脚で内で粘るローベルクランツも抜き去っ