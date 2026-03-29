◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。開幕３戦目で今季初アーチに期待がかかる。２６日（同２７日）の開幕戦では、初回先頭の１打席目に右前安打。打球速度１１１・１マイル（約