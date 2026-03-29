鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）が、最終回を目前に控え、物語の核心に迫る展開とともに視聴者の考察が加速している。公式サイトで公開された最新の人物相関図の更新も相まって、未だ姿を見せない重要人物の正体に注目が集まっている。【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を