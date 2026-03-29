[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]森保一監督も手ごたえのある表情をみせた。「守備の固いチームに対して形を変えて、最後に得点を取れたことは自信になると思います」。日本代表は敵地グラスゴーで行ったスコットランド代表との国際親善試合に1-0で勝利。スコア以上に内容でも圧倒するゲームになった。本番に向けたテストの意味合いを十分に感じさせる試合になった。11人が交代可能なレギュレーションで