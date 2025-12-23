＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「26年卒＆27年卒『就活と採用』の最前線」を転載したものです。 就活は子にとって新しい人生の一歩であると同時に、保護者（親）にとっても子育ての集大成となるイベントだ。どんなキャリアを積みたいのか、そのためにどの企業を選ぶのか。親子で共有しておくべき就活の指針についてアドバイスする。（取材・文／古井一匡）日々のニュースからも分かるよ