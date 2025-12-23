シカゴ・ホワイトソックスが12月22日（日本時間）、ヤクルト・村上宗隆と契約を締結したことを発表した。【関連】村上よりイ・ジョンフが驚異的？韓国メディアの“日韓比較”侍ジャパンでも活躍したスラッガーの渡米は韓国でも大きく取り上げられており、「日本の本塁打王出身ムラカミ、ホワイトソックスと2年504億ウォン契約」と題した通信社『聯合ニュース』を筆頭に、テレビ局、スポーツ紙、経済紙、一般紙など各社がこぞって報