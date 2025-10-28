ニューストップ > 国内ニュース > AIとは何か 都が無料講座を開催 PR企画 コラボニュース AIとは何か 都が無料講座を開催 2025年10月28日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと AIとの付き合い方を考える東京都の無料講座が11月21日に開催される 東大教授の講演では、AIの現状と向きあい方をわかりやすく解説 企業・消費者団体・行政それぞれの「AI×SDGs」に関する取組も紹介 ■「東京くらしWEB」内講座ページはこちら https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 自称21歳と発表、実は中2で… 茨城県警「氏名、年齢偽られ」 2025年10月27日 21時40分 「即時入院＆体調不良」で活動休止発表の大食い双子YouTuber、2週間前の『世界くらべてみたら』で見せていた“予兆” 2025年10月27日 19時50分 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 《3億円豪邸を「公園」や「レストラン」に…》生前の八千草薫さんが切望した想いを阻んだ“壁”と可愛がっていた愛犬の現在 2025年10月27日 16時14分