レディースブランドGYDAから、毎年人気を集める「SWIMWEAR COLLECTION 2026」が今年も登場♡2026年5月7日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にてWEBカタログが公開されました。今季は、ラフなのにしっかり色っぽい、GYDAらしいビーチスタイルを提案。デザイン性とスタイルアップを兼ね備えた、夏気分を盛り上げるスイムウェアがラインナップしています。 GYDAらしい色気漂うデザイン 今季のコレク