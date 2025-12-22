アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。12月ビジュアルは、蜜柑がテーマ。後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、