2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿À¯¼£µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤È¸õÊä¼Ô¤ÎÁ´°÷¤¬ÍîÁª¤·¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎÀÐ´Ý¿­ÆóÂåÉ½¤¬ÅÞÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÅÞ¤Î¹ÔÊý¤ò¹Í»¡¤·¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯8·î28Æü¡Ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û»²µÄ±¡Áª¤Ç¡ÖÀÐ´Ý»á¤Î±þ±ç¤Ë¸òÄÌÈñ¤ò¿ôËü±ß°Ê¾å¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µ­¼Ô¤Ë¡ÈÄ¹¤¹¤®¤ë¾è¼ÖÍúÎò¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿»Ù»ý¼Ô¤Î½÷À­   ÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿42¸õÊä¤È»²±¡Áª¤Î10¸õÊä¤¬