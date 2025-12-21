漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」決勝が12月21日に行われ、お笑いコンビ・たくろうが優勝。第21代王者に輝いた。敗者復活から勝ち上がったカナメストーンを加えた10組によって争われたファーストラウンド。ヤーレンズがトップバッターを務め、最終決戦には上位3組のエバース、たくろう、ドンデコルテがコマを進めた。そして、最終決戦では審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フ