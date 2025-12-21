「M-1グランプリ2025」たくろうが優勝、史上最多1万1521組の頂点に
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」決勝が12月21日に行われ、お笑いコンビ・たくろうが優勝。第21代王者に輝いた。
敗者復活から勝ち上がったカナメストーンを加えた10組によって争われたファーストラウンド。ヤーレンズがトップバッターを務め、最終決戦には上位3組のエバース、たくろう、ドンデコルテがコマを進めた。
そして、最終決戦では審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めたたくろうが優勝。史上最多となる1万1521組の頂点に立った。
優勝後、ボケの赤木裕（34歳）は「い〜や、デカいっすね…」と感無量。ツッコミのきむらバンド（35歳）も「デカいな。めちゃくちゃ嬉しくて」と話し、「何くらい嬉しいか、ちょっと例え、いいですか？ 何ぐらい嬉しいか、お願いします」と赤木に振ると、赤木は「初めてのトイレのウォシュレットが、ちょうどくらいやったとき…すいません！すいません（笑）」、きむらバンドも「ごめんなさい！ごめんなさい！」と平謝りした。
各審査員のコメントは次の通り。
☆中川家・礼二
「特に今年、ファイナルの3組は、ホンマに誰か、みんなたぶん迷った。だからきょう来てる全員、絶対漫才続けてください」
☆海原ともこ
「この最後の3組は、ホンマにみんな、めちゃくちゃ迷ったと思います。素晴らしかったと思います」
☆アンタッチャブル・柴田
「たくろうの2本目は100点付けてもいいかな、っていうくらい、面白かったですね。後半、正直、笑って聞いてなかったです。ほんとに。それぐらい笑わせてもらいました」
☆笑い飯・哲夫
「最近ね、大阪のほうからのチャンピオンっていうのが出てなくて、たぶん久しぶりなんですよね。僕も大阪のほう拠点にやってる人間やから、我がことのように嬉しいですし。ほんとにみんな面白くて。いろんな出身地の方いらっしゃるから、日本ってどこでも面白いんやな、と思わせてもらいました」
☆フットボールアワー・後藤
「最後の3組、テクニカル度とか、いろいろ計算しながら見てたんですけど、もうたくろうでやめましたね。もうなんか…勢いがすごかった」
