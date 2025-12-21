本日12月21日（日）に幕張メッセにて開催された「ジャンプフェスタ2026」の「ジャンプスーパーステージ」にて『ONE PIECE』に関する新情報が多数発表された。＞＞＞エルバフ編ビジュアルや『CHOPPERs』ビジュアルなどをチェック！（写真9点）『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4