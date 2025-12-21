全国高校駅伝女子全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。5区間21.0975キロで争う女子。4区の中継所ではタスキを繋げた後に選手が倒れるアクシデントが発生した。3区（3.0キロ）を走った白鵬女子のアカイ・メアリー（2年）。4区の中継所でタスキを渡すと、力を出し切った様に倒れ込んだ。しばらく動けずにいたが係員の肩を借りて立ち上がり、退場した。10分34秒で区間47位だった。NHKでも中継さ