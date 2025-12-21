MF久保建英所属のソシエダは20日、ペッレグリーノ・マタラッツォ氏(48)が新監督に就任することが決まったと発表した。契約期間は2026-27シーズンまでの約1年半となっている。マタラッツォ氏は2018年夏、現ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマン氏が率いていたホッフェンハイムのアシスタントコーチとしてトップチームでの指導者キャリアをスタート。2019年12月に当時ブンデスリーガ2部だったシュツットガルトの監督に就任