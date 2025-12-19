oneは12月18日、「主婦のAI活用に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月3日〜12月5日、全国の18歳以上の既婚女性で、普段の生活で月に数回以上AIを利用する1,000名を対象にインターネットで行われた。○主婦の13.7%が「1日に1回以上」AIを利用事前調査で「仕事」、「普段の生活」でのAIの利用頻度を聞いた。その結果、月に数回以上AIを利用する人の割合は「仕事」で24.6%、「普段の生活」で32.6%となった。また「普段の