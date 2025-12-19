¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬BS¤è¤·¤â¤È¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¶ÛµÞÆÃÈÖ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëBS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¶É¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¡×¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÆÃÈÖ¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ëÍ­ÎÁÇÛ¿®ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤ÎÆÃÈÖ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤Ï¤»¤º¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£BS¤è¤·¤â¤È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤ÎÄ¶¶ÛµÞÆÃÈÖ¡ªº£¡¢