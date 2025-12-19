彼氏の帰省についていく、長期休みのタイミングでご挨拶に伺うなど、「彼氏の実家」にお邪魔することになったら、誰だって緊張するもの。特に彼氏を生み育てた「お母さん」との初対面ともなれば、しっかり心構えして挑んだほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『彼氏のお母さん』に初めて会うときの心得」をご紹介します。【１】「清潔感」を重視して身なりを整える