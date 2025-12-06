ロサンゼルス・レイカーズが12月5日、Instagramを更新。八村塁（27）の写真を投稿した。 「“AHHHHHH” - Rui after his buzzer beater」と投稿されたのは、大きく口を開け、歯を見せて笑う八村の姿。八村は5日のラプターズ戦で、120-120で同点の最終局面、レブロン・ジェームズ（40）からパスを受け、残り4秒を切る中でスリーポイントシュートを決め劇的なブザービーターを