俳優・谷原章介（５３）ＭＣのフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前８時１４分）が来年３月末で終了すると報じられた。番組スタートからわずか１年で終了となったが、フジは早くも谷原ＭＣの新番組を模索しているという。谷原は２２年間放送された番組「情報プレゼンターとくダネ！」の後を受け、２０２１年から「めざまし８」、今年３月から「サン！シャイン」のＭＣを務めてきた。「『とくダネ』のＭＣだ