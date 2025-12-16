広島空港の中国・大連、北京便が１６日から来年３月まで運休となりました。 大連・北京便は中国国際航空が火曜日と土曜日の週２回、定期運航してきました。 今月１３日のフライトを最後に１６日から来年３月２８日まで運休します。 中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけていますが、中国国際航空は「機材繰りのため」としています。 大連・北京便は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて２０２０年３月から運休していましたが