経済同友会は、違法サプリをめぐって組織のトップ=代表幹事を辞任した新浪剛史氏の後任として、日本IBMで社長を務める山口明夫氏を選任したと発表しました。経済同友会の新しい代表幹事に選任された山口氏は、IT大手の日本IBMで2019年から社長に就任し、2022年からは経済同友会の副代表幹事もつとめていました。代表幹事のポストは、前任の新浪氏が違法サプリを購入した疑いで警察の捜査を受け辞任して以降、選考委員会が後任の選