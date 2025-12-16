高市首相の台湾有事発言に対して、県内の市民団体「オール徳島」と野党関係者らが12月15日、JR徳島駅前で撤回を呼びかけました。これは、高市首相が台湾有事に関して日本の集団的自衛権行使を認める「存立危機事態になり得る」とした国会答弁を巡り、その発言の撤回を求めようと行われました。15日は、JR徳島駅前に国政選挙での野党共闘を目指す市民団体「オール徳島」の横山良代表委員はじめ約20人が集まり、「台湾有